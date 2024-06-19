Геннадий Орлов: какие могут быть претензии к игрокам сборной Грузии? Приятно удивили!

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о сборной Грузии, которая сейчас выступает на Евро-2024. В первом матче грузины уступили Турции со счётом 1:3.

«Грузины очень приятно удивили умением играть в футбол. К ним в 2023 году пришёл Саньоль. Выдающийся был правый защитник сборной Франции и «Баварии». И он собрал этих ребят со всего мира буквально.

Яркий пример — Жорж Микаутадзе. Парень родился в грузинской семье, но во Франции, и окончил академию «Лиона», одну из лучших в Европе. Сейчас принадлежит «Аяксу», но играет за «Метц» по аренде. Ну очень интересный нападающий — с обводкой, видением поля. Очень он мне понравился. И он же гол забил. А пас Микаутадзе дал Кочорашвили, который приписан к испанскому «Леванте». Добавьте сюда Хвичу Кварацхелию, хорошего вратаря. У грузин на самом деле очень перспективная сборная. И играет интересно. И хотя они проиграли 1:3, какие могут быть претензии к игрокам? Самоотдача стопроцентная, первый в истории гол на большом чемпионате забили. И вполне могли уйти от поражения в концовке — моменты-то были. Пожелаю им успехов. Уверен, они где-то кому-то ещё испортят настроение», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.