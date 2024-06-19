Сафонов рассказал, как узнал о предложении «ПСЖ» от Галицкого

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как узнал о предложении французского клуба от президента «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Ну, первый шок был, когда мне как раз таки Сергей Николаевич позвонил. Мы были на сборах зимой. Сидел в гостинице, всё нормально, и меня набирает Сергей Николаевич. И говорит, что мною интересуются «ПСЖ» и достаточно серьёзный интерес. Не просто слова, да. Меня всегда спрашивали: когда уходишь в Европу, когда играть в Европе. Я всегда отвечал: ребят, ну блин, будет нормальное предложение, мы его рассмотрим, любое.

И вот, насколько я знаю, до меня ни одно предложение не доходило, в плане того, что, видимо, не было такого серьёзного интереса. Всё время я играл, и Лига чемпионов была, и всё. И не было каких-то конкретных, серьёзных предложений. А тут, когда вроде уже не ждёшь, когда Россия относительно так закрыта, футбол российский без еврокубков, без ничего, и в этот момент такое происходит, это удивительно», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.