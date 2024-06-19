Сафонов — об отказе от агентов: у меня нет цели вынести из клуба все деньги, которые могу

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему не сотрудничает с футбольными агентами.

«Я никогда не работал с агентами. Я пришёл в академию, там, естественно, ничего не нужно мне. Никакие агенты, никто. Пришёл в основу, подписал контракт. Были прекрасные отношения, доверительные с клубом. Когда мне что-то обещали, мне всё исполняли. И у меня никогда не было проблем договариваться. У меня нет самой цели из клуба вынести все деньги, которые я могу.

У меня нет такой цели. У меня есть своё понимание того, сколько относительно рынка я должен зарабатывать. Я, в принципе, всегда продвигал эту позицию. Меня в «Краснодаре» поддерживали.

Я не сам вёл свой трансфер. Это было бы странно. Вот это было бы странно, если бы футболист сам такой все документы проверял и договаривался по своему контракту. Нет, у меня были юристы. Это не агенты, это именно юристы, которые занимаются документами. Изначально в переговорах между клубами было сказано, что агента не будет, то есть не нужно платить никакие агентские и проценты. Я думаю, что для ««ПСЖ» «это тоже плюс, потому что это меньше трат», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.