ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — об отказе от агентов: у меня нет цели вынести из клуба все деньги, которые могу

Сафонов — об отказе от агентов: у меня нет цели вынести из клуба все деньги, которые могу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, почему не сотрудничает с футбольными агентами.

«Я никогда не работал с агентами. Я пришёл в академию, там, естественно, ничего не нужно мне. Никакие агенты, никто. Пришёл в основу, подписал контракт. Были прекрасные отношения, доверительные с клубом. Когда мне что-то обещали, мне всё исполняли. И у меня никогда не было проблем договариваться. У меня нет самой цели из клуба вынести все деньги, которые я могу.

У меня нет такой цели. У меня есть своё понимание того, сколько относительно рынка я должен зарабатывать. Я, в принципе, всегда продвигал эту позицию. Меня в «Краснодаре» поддерживали.

Я не сам вёл свой трансфер. Это было бы странно. Вот это было бы странно, если бы футболист сам такой все документы проверял и договаривался по своему контракту. Нет, у меня были юристы. Это не агенты, это именно юристы, которые занимаются документами. Изначально в переговорах между клубами было сказано, что агента не будет, то есть не нужно платить никакие агентские и проценты. Я думаю, что для ««ПСЖ» «это тоже плюс, потому что это меньше трат», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
Сафонов рассказал, как узнал о предложении «ПСЖ» от Галицкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android