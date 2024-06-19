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«Был для них звоночек». Сафонов предположил, как заинтересовал «ПСЖ»

«Был для них звоночек». Сафонов предположил, как заинтересовал «ПСЖ»
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Российский голкипер Матвей Сафонов высказался о переходе во французский «Пари Сен-Жермен».

«Единственное, как-то можно объяснить тем, что они следят за российским рынком и за российским чемпионатом. Потому что мы показали большой прогресс. Мы [«Краснодар»] зимой были на первом месте, если не ошибаюсь. Возможно, это как раз таки был для них звоночек, То, чего, возможно, не хватало мне до этого, чтобы меня куда-то пригласили. Какие-то результаты, какая-то стабильность.

И, возможно, в этом сезоне я стал её показывать. И они такие, блин, ну, по ходу, пора брать. Потому что, естественно, я понимаю, что это не просто разовый матч посмотрели, такие, давайте возьмём», — сказал Сафонов в видео на YouTube-канале Nobel.

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