Юрист Зайцев рассказал, как быстро удалось организовать трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Юрист Юрий Зайцев рассказал, как проходил трансфер голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен».

«Оффер я получил на почту во вторник, в среду мы направили встречный оффер. В воскресенье мы уже согласовали все условия, купили билеты и полетели в Париж. Футбольный клуб «ПСЖ» настолько профессионально и чётко работает, у них настолько отлажен механизм…

То есть, условно, ты начинаешь общение со спортивным директором, ты достигаешь определённых договорённостей с ним, дальше он тебя передаёт на следующий уровень своему заместителю, дальше ты с ним разговариваешь, потом уже возникают какие-то отдельные вопросы, там, бронирование билетов, аренда дома и так далее, тебя передают в фэмили-офис.

Тебе фэмили-офис делает определённые вещи, соответственно, вы с ним работаете. И так у них просто тебя чётко от департамента к департаменту передают, департамент делает свою работу, тебя передают к следующему департаменту. Я такой чётко налаженной системы, честно, никогда не видел», — сказал Зайцев в видео на YouTube-канале Nobel.