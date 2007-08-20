Кульчий и Булыга не приедут в сборную Белоруссии

Игроки «Томи» полузащитник Александр Кульчий и нападающий Виталий Булыга не приедут в сборную Белоруссии на товарищеский матч с Израилем 22 августа, сообщает «Прессбол». Причины их отказа выступить за сборную в этой встрече не уточняются. Вместо них в белорусскую национальную команду главный тренер Бернд Штанге пригласил хавбека БАТЭ Павла Платонова.