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Кульчий и Булыга не приедут в сборную Белоруссии

Кульчий и Булыга не приедут в сборную Белоруссии
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Игроки «Томи» полузащитник Александр Кульчий и нападающий Виталий Булыга не приедут в сборную Белоруссии на товарищеский матч с Израилем 22 августа, сообщает «Прессбол». Причины их отказа выступить за сборную в этой встрече не уточняются. Вместо них в белорусскую национальную команду главный тренер Бернд Штанге пригласил хавбека БАТЭ Павла Платонова.

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