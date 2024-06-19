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Вратарь «ПСЖ» Сафонов: Лига чемпионов? Выиграем

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: Лига чемпионов? Выиграем
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов считает, что парижане смогут выиграть Лигу чемпионов.

— Ты знаешь, что главная мечта и цель «ПСЖ» уже больше 10 лет?
— ЛЧ выиграть?

— Да, Лигу чемпионов выиграть.
— Выиграем.

— Выиграете?
— Ну что, попробуем, точно.

— Скажи, что случится раньше, «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов или «Краснодар» чемпионат России?
— Ну, будет прекрасно, если это будет в один год одновременно. Получается, сначала заканчивается сезон, а потом финал Лиги чемпионов. Получается, сначала «Краснодар» становится, а через неделю там Лига чемпионов, финал, — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.

Отметим, что «Пари Сен-Жермен» никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов, но был финалистом турнира в 2020 году.

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