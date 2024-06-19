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Геннадий Орлов: Лунин, ты же из «Реала» — как можно такие мячи пропускать?!

Геннадий Орлов: Лунин, ты же из «Реала» — как можно такие мячи пропускать?!
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал некоторых игроков сборной Украины после поражения в матче Евро-2024 с Румынией (0:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Я большего ожидал от Довбика. Он очень хорошо играет в Испании, лучший бомбардир. Данные у парня великолепные: здоровый, высокий и достаточно для своего роста ловкий, координированный. В технике есть пробелы, но тут скорее дело в психологии. Когда речь идёт про лидеров, лучше говорить, не как было, а смотреть, что произойдёт дальше. Если они себя проявят — значит, мастера. Команда-то перспективная.

Потом Лунин, вратарь. Ты же из «Реала» — как можно такие мячи пропускать? Хотя Доннарумма тоже успел грубо ошибиться. В России тут же стали писать: ну всё, наш Сафонов съест его в «ПСЖ» (смеётся). Это ещё раз подтверждает мою мысль: чемпионат Европы — это особый турнир, и к нему нужно тщательно готовиться», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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