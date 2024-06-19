Юрист Сафонова рассказал, как «ПСЖ» будет расплачиваться с «Краснодаром» за вратаря

Юрист Матвея Сафонова Юрий Зайцев рассказал, как «ПСЖ» будет расплачиваться с «Краснодаром» за российского вратаря.

«Расчёты по трансферам происходят между клубами. И, соответственно, в любом случае платёж будет из футбольного клуба «ПСЖ» в «Краснодар». Я не знаю, какие финансовые инструменты будет использовать для этого «ПСЖ». Возможно, они будут делать платёж через катарский банк, учитывая то, что владельцы «ПСЖ» из Катара.

Но я не вижу здесь никаких проблем, потому что, во-первых, в России есть банки, которые работают через систему SWIFT, и, соответственно, платежи туда приходят. У футбольного клуба «Краснодара» абсолютно точно есть счета в таких банках, поскольку «Краснодар» и сам делает трансферы, сам покупает игроков и у «Краснодара» никогда не было проблем с международными расчётами. Плюс «Краснодар» никак не связан с санкционными лицами, поэтому, соответственно, у «Краснодара» нет проблем получать платежи.

Вот понятно, что в Европе сейчас очень многие клубы и их владельцы не очень хотят связываться с платежами в Россию или платежами из России по политическим моментам, но, опять же, так как владельцы «ПСЖ» из Катара, я думаю, что здесь тоже для них не будет больших проблем именно с точки зрения политических рисков. Поэтому я не вижу каких-либо рисков, что «ПСЖ» не сможет сделать платежи в «Краснодар», и не вижу рисков, что «Краснодар» не получит эти деньги», — сказал Зайцев в выпуске YouTube-канала Nobel.