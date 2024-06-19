«Я бы перестал об этом говорить». Сафонов — о слухах про состояние Галицкого

Бывший голкипер «Краснодара», а ныне вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о слухах насчёт состояния здоровья президента и владельца кубанского клуба Сергея Галицкого.

— Облетели фотографии Сергея Николаевича после матча с «Динамо», и все очень переживают за самочувствие Сергея Николаевича. Вот как ты на это реагируешь?

— На месте всех я бы просто перестал об этом говорить. Я думаю, что это самый правильный путь.

Ну, условно, вы говорите про фотографии, они облетели интернет, но все же всё поняли. Зачем это обсуждать, зачем это выкладывать? Для новостей, наверное, это классно в плане кликбейта, интереса к этому событию. Но для обывателя, для его близких, я не думаю, что это нужно, — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.