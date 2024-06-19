Геннадий Орлов назвал главное разочарование 1-го тура Евро-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал сборную, которая больше всего разочаровала его по итогам 1-го тура континентального первенства.

— Главное разочарование 1-го тура среди сборных?

— Шотландцы, конечно. Они руки опустили, и немцы их просто добили. Разного класса оказались команды. Я всегда говорю: чемпионат Европы по накалу борьбы за победу в каждом матче всегда превосходит чемпионат мира. Там больше команд разного уровня на групповой стадии и, как следствие, крупного счёта. А в Европе всё очень близко, и все друг друга очень хорошо знают. Поэтому да, шотландцы разочаровали.

— А бельгийцы?

— Но там судьбу матча решил чип, внедрённый в мяч. Бедняге Лукаку два мяча не засчитали. Но и эта сборная Бельгии — не та, что в предыдущем цикле. Она же ещё недавно была на первом месте в рейтинге ФИФА. А эта команда своей игрой совсем не впечатляет. Но это ещё не разочарование. Они ещё, конечно, поборются, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.