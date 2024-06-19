Матвей Сафонов предположил, почему «Краснодар» не может выиграть первый трофей в истории

Бывший голкипер «Краснодара», а ныне вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предположил, почему «быки» не могут выиграть первый трофей в истории.

— На твой взгляд, почему не получается у «Краснодара» выиграть трофеи уже столько лет? В чём проблема?

— Не знаю. Я не знаю, на самом деле, из-за чего. И я думаю, что наша проблема в том, что мы не знаем, почему мы не можем выиграть. Мне кажется, что это какое-то такое… Понятно, что есть такие примеры, как «Лестер», да? Который выигрывает у грандов, без разницы, кто там играет, что. Всё равно в команде чемпионов должны быть чемпионы, должны играть чемпионы. А у нас воспитанникам «Краснодара» чемпионами только предстоит стать.

И мы делаем всё для того, чтобы это было. Но, возможно, нам не хватило больше таких опытных игроков, как Алонсо. Это одна из моих теорий, мысли, которые у меня сейчас есть. Ребята, которые знают, как выигрывать матчи, знают, как дожимать соперников. Всё равно у нас, у «Краснодара», всегда с этим были проблемы. У нас всегда проблема играть с аутсайдерами.

Против нас показывают свои лучшие матчи, и, блин, а мы не можем иногда на них настроиться. Ну, по крайней мере, не то что не можем настроиться, не показываем свою лучшую игру. Наверное, психологически это больше какие-то вопросы к команде, там, каждому футболисту в отдельности. Нельзя играть на равных с лидерами и каждый сезон терять очки, причём много очков терять с… Не буду называть соперников аутсайдерами, но с командами, которые изначально на бумаге слабее твоей, — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.