Хорватия — Албания: Лячи открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы В чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Хорватии и Албании. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Сборная Албании выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Албании Казим Лячи.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).