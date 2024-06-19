Сафонов: увольнение Ивича не ошибка Галицкого, это просто путь «Краснодара»

Воспитанник «Краснодара», вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера чёрно-зелёных. Сербский специалист был отправлен в отставку в марте этого года.

«Вы не можете сказать, что бы было, если бы остался Ивич. Лучше бы сыграла команда, хуже бы сыграла команда. Набрала ли бы команда очки в тех матчах, которые набрала при Мурате Олеговиче. Но этого никто не может знать. Это всё просто домыслы. Никакого подтверждения этому не будет. Но мы заняли второе место в этом сезоне. Я считаю, что это положительный результат.

Могло ли быть лучше? Могло бы. В любом случае могло бы быть лучше. Это решение нашего президента. Я считаю так, что мы или в одной лодке, или вы полностью вообще не принимаете политику футбольного клуба «Краснодар». Потому что Сергей Николаевич Галицкий — это олицетворение футбольного клуба «Краснодар». И если вы не принимаете его решение, тогда ваши пути с «Краснодаром» просто расходятся. Да, это могут быть какие-то не совсем оправданные решения, какие-то решения на эмоциях. Но это решение человека, который создал этот клуб, который ведёт его, который переживает за него. И какие здесь вопросы? Это не ошибка Сергея Николаевича, не какое-то спорное решение. Это просто путь футбольного клуба «Краснодар». Я считаю, что это так», — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.