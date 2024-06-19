Вратарь «ПСЖ» Сафонов: до конца ещё не осознал, что происходит

Российский голкипер Матвей Сафонов поделился эмоциями от перехода в «Пари Сен-Жермен».

«Я думаю, что до конца ещё не осознал, что происходит, вообще, где я нахожусь, в качестве кого я нахожусь. Поэтому всё самое интересное по эмоциям, думаю, ждёт впереди. В плане жизни меня тяжело чем-то удивить, и я думаю, что все эмоции испытаю, когда выйду на тренировки, когда буду переживать это привыкание к новым скоростям, к новому футболу, к новым лицам. Думаю, что вот тогда я и пойму, где нахожусь», — сказал Сафонов в новом видео на YouTube-канале Nobel.

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.