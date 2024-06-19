Глушаков — о возможном переходе в «Химки»: время покажет, где я окажусь

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о своём будущем.

— Проходите медосмотр для себя или для «Химок»?

— Надо проверяться каждые полгода. Проверяюсь прежде всего для себя. Где окажусь — не знаю. Посмотрим. Время покажет, — приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что Глушаков станет игроком подмосковных «Химок». Отмечалось, что полузащитник подпишет с командой контракт сроком на один год. 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Он присоединился к армянскому клубу в феврале этого года и покинул его в мае. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.