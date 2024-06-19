Юрист Сафонова раскрыл подробности ситуации с алиментами бывшей жене вратаря «ПСЖ»

Юрист Юрий Зайцев, ведущий дела российского вратаря Матвея Сафонова, раскрыл подробности ситуации с задолженностью футболиста по алиментам. В СМИ ходили слухи, что Сафонова могут не выпустить из России за долг перед бывшей супругой и их совместным ребёнком.

«Первая реакция была типа, блин, не может такого быть, в этом надо разобраться. Но, в принципе, потом, когда мы разобрались в ситуации, она оказалась не такой, как её подавали в прессе.

Ну, на самом деле, действительно, было постановление пристава, но на достаточно маленькую техническую сумму. Опять же, я не хочу лезть… Это суд между двумя людьми. Я не буду лезть и не имею права лезть в подробности этого судебного процесса. Моё участие состояло в том, что просто футбольный клуб «ПСЖ» озаботился этим вопросом. Они вышли на связь вечером того же дня. Мы с ними поговорили. Я им объяснил ситуацию, исходя из той информации, которую я получил от адвоката Матвея. На следующий день мы сделали звонок уже с участием представителей «ПСЖ» и Матвея. Матвей объяснил всю ситуацию, и в «ПСЖ» там достаточно спокойно отреагировали, сказали, всё окей, пожалуйста, разреши эту ситуацию, просто попроси своих адвокатов, пусть они получат документы о том, что тебе можно выезжать за границу, и никаких проблем.

Но я могу сказать, что трансфер Матвея не был никогда под угрозой и до сих пор не является таковым», — сказал Зайцев в новом видео на YouTube-канале Nobel.