Сафонов — о своём сменщике в «Краснодаре»: Агкацев — один из лучших вратарей в РПЛ

Воспитанник «Краснодара», вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов считает, что Станислав Агкацев сможет заменить его в роли первого номера чёрно-зелёных.

— Агкацев созрел для первого номера?

— 100%. Если я ухожу в Лигу 1… Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ, сразу же. Без начала чемпионата, он один из лучших вратарей в России на данный момент, — сказал Сафонов в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Станиславу Агкацеву 22 года, за первую команду чёрно-зелёных он играет с 2021-го.