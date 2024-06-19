Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух главных фаворитов Евро-2024.

«До старта я англичан в топ включал, а сейчас говорю: Франция, Германия. И, может быть, Португалия. Там от сетки многое будет зависеть. А Англия… Вспомните Гвардиолу, Клоппа — лучших тренеров. Они живут игрой. А у Англии сидит на лавке человек с отстранённым видом. Хотя у англичан хороший набор футболистов. Но игра не выстроена, тактики нет, которая бы их объединяла.

Всё больше склоняюсь к мысли, что французы выиграют. Мбаппе сделают маску и будет играть. Может быть, ближайший матч он пропустит, но через один уже нужно будет выходить. Мне самому ломали нос, когда играли в футбол. Если нет сильного сотрясения, через несколько дней можно выходить на поле. Будем надеяться, что и Мбаппе будет играть. Он нужен сборной Франции. У них хорошая команда», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.