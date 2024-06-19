ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал двух главных фаворитов Евро-2024

Геннадий Орлов назвал двух главных фаворитов Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов назвал двух главных фаворитов Евро-2024.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

«До старта я англичан в топ включал, а сейчас говорю: Франция, Германия. И, может быть, Португалия. Там от сетки многое будет зависеть. А Англия… Вспомните Гвардиолу, Клоппа — лучших тренеров. Они живут игрой. А у Англии сидит на лавке человек с отстранённым видом. Хотя у англичан хороший набор футболистов. Но игра не выстроена, тактики нет, которая бы их объединяла.

Всё больше склоняюсь к мысли, что французы выиграют. Мбаппе сделают маску и будет играть. Может быть, ближайший матч он пропустит, но через один уже нужно будет выходить. Мне самому ломали нос, когда играли в футбол. Если нет сильного сотрясения, через несколько дней можно выходить на поле. Будем надеяться, что и Мбаппе будет играть. Он нужен сборной Франции. У них хорошая команда», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Орлов: агенты из Москвы хотят продать в «Зенит» игрока. Говорят: высокий, за мяч цепляется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android