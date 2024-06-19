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«Ужасная концовка». Генич — о матче Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании

«Ужасная концовка». Генич — о матче Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании
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Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании (2:2). Напомним, на последних минутах встречи албанцы смогли уйти от поражения благодаря голу Клауса Гясулы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Можно восхвалять Албанию, но от и до – Хорватия отдала своё преимущество. Ужасная концовка», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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