Владимир Стогниенко назвал единственного игрока, который «тащит» сборную Хорватии на ЧЕ

Комментатор Okko Владимир Стогниенко ответил на вопрос о лидере сборной Хорватии на чемпионате Евро — 2024.

Матч Хорватия – Албания – невероятный по драматургии, но хорваты разочаровывают, если говорить и о скорости, и качестве игры. Единственный, кто действительно тащит команду, – Матео Ковачич. У албанцев команда более голодная, но состав скромный. В общем, я не удивлюсь, если из группы не выйдут ни те, ни другие», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.