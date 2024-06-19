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Владимир Стогниенко назвал единственного игрока, который «тащит» сборную Хорватии на ЧЕ

Владимир Стогниенко назвал единственного игрока, который «тащит» сборную Хорватии на ЧЕ
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Комментатор Okko Владимир Стогниенко ответил на вопрос о лидере сборной Хорватии на чемпионате Евро — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

Матч Хорватия – Албания – невероятный по драматургии, но хорваты разочаровывают, если говорить и о скорости, и качестве игры. Единственный, кто действительно тащит команду, – Матео Ковачич. У албанцев команда более голодная, но состав скромный. В общем, я не удивлюсь, если из группы не выйдут ни те, ни другие», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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