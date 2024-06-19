ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич: у сборной Хорватии на Евро-2024 нет иного выхода, кроме как побеждать Италию

Модрич: у сборной Хорватии на Евро-2024 нет иного выхода, кроме как побеждать Италию
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после ничьей в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Албанией (2:2) оценил шансы национальной команды на выход из своей группы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Нас спасёт только победа над Италией? При нынешнем положении вещей — да. Но полностью оценить ситуацию мы сможем только после завтрашнего матча. Всё же мы должны побеждать (Италию), несмотря ни на что. А потом увидим, что принесла нам победа — хватает ли её и общих четырёх очков для выхода в плей-офф или же нет. У нас нет иного выхода, кроме как побеждать.

Я верю, что мы сможем это сделать, но только если будем играть так, как в сегодняшнем втором тайме. Думаю, мы сможем повторить это в матче с Италией. Будет сложнейшая игра: сборная Италии отлично организована и у неё очень хороший тренер. Возможно, нам придётся сыграть намного лучше, чем сегодня во втором тайме», — приводит слова Модрича DW Hrvatski.

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы — 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании — 0:3. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 22:00 мск.

Материалы по теме
Тренер сборной Хорватии Далич: мы всё ещё в игре — всё в наших руках
Опрос
Выйдет ли Хорватия из группы на Евро-2024?
Материалы по теме
Эта Хорватия сломалась — несите новую
Эта Хорватия сломалась — несите новую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android