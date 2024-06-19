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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Владимир Стогниенко высказался о матче Шотландия – Швейцария на ЧЕ-2024

Владимир Стогниенко высказался о матче Шотландия – Швейцария на ЧЕ-2024
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Комментатор Okko Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шотландцы входят во второй тур с надеждой реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение от немцев в матче открытия. Но даже проигрыш любимой команды не остановит Тартановую Армию! Швейцария начала Евро-2024 с победы над Венгрией, однако команда Мурата Якина еще не гарантировала себе место в плей-офф. Шотландцам необходимо набирать очки чтобы продолжить борьбу на Евро!», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией.
В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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