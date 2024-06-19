Владимир Стогниенко высказался о матче Шотландия – Швейцария на ЧЕ-2024

Комментатор Okko Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

«Шотландцы входят во второй тур с надеждой реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение от немцев в матче открытия. Но даже проигрыш любимой команды не остановит Тартановую Армию! Швейцария начала Евро-2024 с победы над Венгрией, однако команда Мурата Якина еще не гарантировала себе место в плей-офф. Шотландцам необходимо набирать очки чтобы продолжить борьбу на Евро!», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией.

В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).