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Червиченко эмоционально отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»

Червиченко эмоционально отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после назначения бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера испанской «Гранады» подвёл итоги работы специалиста у руля красно-белых.

«Если честно, плевать на Абаскаля и кем он стал. С командой всё будет плохо? Он же испанский продукт, так что кто его знает? Тренерская работа такая, что в одной команде может быть всё прекрасно, а в другой — всё ужасно. Ты можешь вообще быть вторым или третьим тренером, а ты раз — и ни с того ни с сего чемпионство выигрываешь, как это было с Каррерой.

Я считаю, что для нашей страны и для «Спартака» персонаж совершенно не интересный. И в финансовом плане, и в плане комплектования команды он принёс больше вреда, чем пользы. Это персонаж со знаком минус», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

«Гранада» по итогам Ла Лиги сезона-2023/2024 заняла последнее место, набрав 21 очко, и вылетела в Сегунду. «Спартак» же по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей.

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