Червиченко эмоционально отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после назначения бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на пост главного тренера испанской «Гранады» подвёл итоги работы специалиста у руля красно-белых.

«Если честно, плевать на Абаскаля и кем он стал. С командой всё будет плохо? Он же испанский продукт, так что кто его знает? Тренерская работа такая, что в одной команде может быть всё прекрасно, а в другой — всё ужасно. Ты можешь вообще быть вторым или третьим тренером, а ты раз — и ни с того ни с сего чемпионство выигрываешь, как это было с Каррерой.

Я считаю, что для нашей страны и для «Спартака» персонаж совершенно не интересный. И в финансовом плане, и в плане комплектования команды он принёс больше вреда, чем пользы. Это персонаж со знаком минус», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Гильермо Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2022 года до 14 апреля 2024 года. 35-летний специалист был уволен после поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Под руководством Абаскаля красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

«Гранада» по итогам Ла Лиги сезона-2023/2024 заняла последнее место, набрав 21 очко, и вылетела в Сегунду. «Спартак» же по итогам чемпионата России сезона-2023/2024 занял пятое место, набрав 50 очков за 30 матчей.