Владислав Батурин назвал лучшего игрока Германии в матче с Венгрией на Евро-2024

Комментатор Okko Владислав Батурин высказался о матче сборной Германии с Венгрией во 2-м туре чемпионата Европы.

«Германия ожидаемо, на классе, с запасом переиграла Венгрию. Лучшим на поле был капитан хозяев Илкай Гюндоган, он отлично взаимодействовал с партнёрами, забил и отдал голевую. Венгры сыграли лучше, чем в 1-м туре, но их текущие возможности значительно ниже, чем у соперника. Германия досрочно выходит в плей-офф, а у венгров остаются призрачные шансы на выход из группы», — сказал Батурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте проходил матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии. В качестве главного арбитра встречи выступал Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Германии.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.