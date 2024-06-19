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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси назвал фаворита Евро-2024

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси назвал фаворита Евро-2024
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Германией (0:2) назвал немецкую команду фаворитом турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

«Я бы сказал, что Германия, возможно, является главным претендентом на победу в Евро-2024», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

На 23-й минуте отметился голом Джамал Мусиала после череды ошибок в штрафной венгров. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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