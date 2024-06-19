Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси назвал фаворита Евро-2024

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Германией (0:2) назвал немецкую команду фаворитом турнира.

«Я бы сказал, что Германия, возможно, является главным претендентом на победу в Евро-2024», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

На 23-й минуте отметился голом Джамал Мусиала после череды ошибок в штрафной венгров. На 67-й минуте Илкай Гюндоган удвоил преимущество немцев.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.