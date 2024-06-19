Гасилин назвал лучшего игрока, выбирая между Беллингемом, Мусиалой и Ямалем

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин сравнил полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема с его немецким коллегой по амплуа Джамалом Мусиалой из «Баварии» и испанским нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Беллингем точно превосходит Мусиалу и Ямаля. Он победитель Лиги чемпионов, лучший игрок Ла Лиги. «Бавария» играет по-другому, когда нет Мусиалы. Он может обыграть пятерых», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Беллингем в прошлом сезоне сыграл 42 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и 13 результативными передачами.

Мусиала в прошлом сезоне сыграл 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Сборные Англии, Испании, Германии участвуют в турнире.