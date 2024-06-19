Источник: «Урал» хочет приобрести форварда «Факела» Маркова

Нападающий «Факела» Евгений Марков может перейти в «Урал». Об этом информирует Metaratings.

По сведениям источника, екатеринбуржцы уже контактировали с воронежским клубом, касаемо перехода, но официального предложения ещё не делали. Многое зависит от того, уйдёт ли из «Урала» в межсезонье форвард Алексей Каштанов, которому и подыскивают потенциальную замену. В самом «Факеле» не собираются расставаться с Марковым.

Напомним, 29-летний Марков присоединился к «Факелу» зимой минувшего года на правах свободного агента. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.