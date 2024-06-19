Тренер Германии Нагельсман — о Мусиале: для Джамала важно не поддаваться давлению

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об игроке команды Джамале Мусиале после матча с Венгрией во 2-м туре чемпионата Европы — 2024.

«Он блестяще сыграл в обоих матчах. И дело не в том, что он забил два гола, а в том, что в любой ситуации, когда мы атакуем, сопернику против него сложно защищаться. Для Джамала важно не поддаваться давлению, а просто использовать свои возможности для выхода один на один в атакующих ситуациях. Он должен просто играть, как на маленьком поле, где бы он ни был, в Германии или Англии, это не имеет значения. Он должен просто играть в футбол со своими друзьями. Он не должен думать о давлении, он просто великолепно играет в футбол», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.