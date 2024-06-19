Нагельсман — о Гюндогане: он очень умный игрок, мы во многом полагаемся на него

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об игре капитана национальной команды Илкая Гюндогана в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Венгрией (2:0). Футболист был признан лучшим игроком встречи.

«Он много работал, общался с нами вне игры, старался направлять партнёров и контролировать ход игры. Это очень умный игрок, мы во многом полагаемся на него. Он был капитаном «Манчестер Сити», выигравшего свой чемпионат, и являлся одним из его лучших игроков. Мы все лишь немного подталкиваем его, так как знаем, какой он внутри», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Национальные команды Венгрии и Германии выступают в группе A со Швейцарией и Шотландией. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия с разгромным счётом обыграла Шотландию (5:1), в то время как Венгрия уступила Швейцарии (1:3). По состоянию на сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в группе A, а венгры располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.