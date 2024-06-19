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Шердан Шакири в матче Евро-2024 с Шотландией забил свой 10-й гол на крупных турнирах

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией забил свой 10 гол на крупных турнирах среди национальных команд.

По этому показателю Шакири превосходит таких футболистов, как Роберто Баджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Златана Ибрагимовича (6), Рауля (6).

На 26-й минуте счёт сравнял швейцарский полузащитник Шердан Шакири: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку. На момент написания новости счёт в матче -1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).