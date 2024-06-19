Кроос: приятно, что сборная Германии стала вновь радовать свою страну

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором немцы обыграли сборную Венгрии (2:0), что позволило им обеспечить себе досрочный выход в плей-офф турнира.

«Всегда важно подтвердить первую победу. На самом деле очень редко мы выигрываем первые две игры на крупных турнирах. Вы могли заметить, что сегодня победить было куда сложнее, чем в пятницу в матче с Шотландией. Но мы справились с этим и в итоге одержали уверенную победу. Кажется, мы научились преодолевать подобные трудности в началах. Это чрезвычайно важно, поскольку придаёт команде веру в себя, ведь оступившись, ты должен как можно сделать выводы. Приятно, что наша сборная стала вновь радовать свою страну. Чувствую у нас крепкое единство, которое, я надеюсь, приведёт нас далеко», — приводит слова Крооса Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).