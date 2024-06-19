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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шакири в матче ЧЕ-2024 с Шотландией первым среди европейцев добился важного достижения

Шакири в матче ЧЕ-2024 с Шотландией первым среди европейцев добился важного достижения
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Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных, начиная с чемпионата мира в 2014 году.

На 26-й минуте Шакири сравнял счёт в матче: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку. На момент написания новости счёт в матче -1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
2-й тайм
1 : 1
Швейцария
1:0 Шер – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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