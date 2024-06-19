Шакири в матче ЧЕ-2024 с Шотландией первым среди европейцев добился важного достижения

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных, начиная с чемпионата мира в 2014 году.

На 26-й минуте Шакири сравнял счёт в матче: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку. На момент написания новости счёт в матче -1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).