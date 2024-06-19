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Гюндоган: в матче с Венгрией сборная Германии показала не лучшую игру

Гюндоган: в матче с Венгрией сборная Германии показала не лучшую игру
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Капитан и полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о результате матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором немцы обыграли сборную Венгрии (2:0), что позволило им обеспечить себе досрочный выход в плей-офф турнира. Сам Гюндоган отметился голом и результативной передачей, а также был признан лучшим игроком встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Венгрия
1:0 Мусиала – 22'     2:0 Гюндоган – 67'    

«Я больше всего рад нашей победе и приятным словам Юлиана Нагельсмана. Надеюсь, что мы и дальше будем вызывать у всех эйфорию и вдохновение. Сам я ощущаю доверие тренеров, игроков и всего персонала, а также чувствую себя очень комфортно в команде, что очень хорошо. Мне стало намного проще играть на поле. В прошлом году наши результаты были непростыми, что делает начало этого турнира ещё более особенным – не только для меня, но и для всех моих партнёров по сборной.

Сегодняшний матч представил нас в той ситуации, в которой мы должны оказаться. Временами соперник был хорош. Но и с нашей стороны была не самая лучшая игра, тем не менее это именно тот матч, в котором нужно сыграть как можно раньше. Мы готовимся к предстоящим матчам и понимаем, что само к нам ничего не придёт», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

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