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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Защитника сборной Шотландии Тирни унесли на носилках во время матча ЧЕ со Швейцарией

Защитника сборной Шотландии Тирни унесли на носилках во время матча ЧЕ со Швейцарией
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Защитник сборной Шотландии Киран Тирни получил травму в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

На 58-й минуте матча Тирни оступился после столкновения с нападающим сборной Швейцарии Даном Ндоем. Игрока унесли с поля на носилках, вместо него вышел защитник Скотт Маккенна.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Фото: Кадр из трансляции

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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