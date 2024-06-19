Защитника сборной Шотландии Тирни унесли на носилках во время матча ЧЕ со Швейцарией

Защитник сборной Шотландии Киран Тирни получил травму в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

На 58-й минуте матча Тирни оступился после столкновения с нападающим сборной Швейцарии Даном Ндоем. Игрока унесли с поля на носилках, вместо него вышел защитник Скотт Маккенна.

Фото: Кадр из трансляции

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).