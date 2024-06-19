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Главный тренер сборной Англии Саутгейт высказался о критике команды под его руководством

Главный тренер сборной Англии Саутгейт высказался о критике команды под его руководством
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о критике команды под его руководством.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я проработал под таким давлением восемь лет, так что всё понимаю. Раньше меня это раздражало, а теперь я отношусь к этому скорее неоднозначно. Выигрывать матчи на таких первенствах невероятно сложно. Вы также получите невероятную поддержку всех команд на стадионах, что немного отличается от предыдущих двух турниров. За последние годы мы добились хороших результатов, так что, возможно, даже если все принимают результаты как должное, я должен позволить парням наслаждаться этим больше, чем они сами. Я надеюсь, что они продержатся немного дольше, чем я! Радости должно быть больше, но, честно говоря, это не то, что мне нужно. Я сосредоточен на том, чтобы выйти из группы, а для этого мне нужно провести ещё два матча с серьёзными соперниками», — приводит слова Саутгейта издание BBC.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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