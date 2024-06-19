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«Астон Вилла» перехватила Яна Матсена у дортмундской «Боруссии» — The Athletic

«Астон Вилла» перехватила Яна Матсена у дортмундской «Боруссии» — The Athletic
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«Астон Вилла» согласовала с лондонским «Челси» переход защитника Яна Матсена, который провёл вторую половину прошлого сезона в аренде в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Челси» продаст Матсена в «Астон Виллу» по цене ниже, чем € 35 млн, которые изначально «аристократы» хотели получить от немецкого клуба, поскольку клуб заинтересован в приобретении игрока у «львов».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» Д хочет выкупить игрока.

В завершившемся сезоне Матсен в составе дортмундской «Боруссии», за которую он выступает на правах аренды с января 2024 года по конец июня 2024 года, провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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