Тренер сборной Албании объяснил выход форварда «Рубина» Даку на замену в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал своё решение выпустить на замену форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 85-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (2:2).

«Надо пересмотреть матч, но игра сильно изменилась во втором тайме. Я считаю, что мы провели хорошие замены. Например, в последние 10 минут мы решали, кто выйдет на поле — Броя или Даку, и мы выбрали Даку, потому что он сильнее и хорошо борется, а Броя нуждается в свободном пространстве», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

За «Рубин» Мирлинд Даку в сезоне-2023/2024 сыграл 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. В матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2, Даку остался в запасе.

Контракт форварда с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 3 млн.