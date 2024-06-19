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Тренер сборной Албании объяснил выход форварда «Рубина» Даку на замену в матче с Хорватией

Тренер сборной Албании объяснил выход форварда «Рубина» Даку на замену в матче с Хорватией
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Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал своё решение выпустить на замену форварда «Рубина» Мирлинда Даку на 85-й минуте матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Хорватией (2:2).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 2
Албания
0:1 Лячи – 11'     1:1 Крамарич – 74'     2:1 Гясула – 76'     2:2 Гясула – 90+5'    

«Надо пересмотреть матч, но игра сильно изменилась во втором тайме. Я считаю, что мы провели хорошие замены. Например, в последние 10 минут мы решали, кто выйдет на поле — Броя или Даку, и мы выбрали Даку, потому что он сильнее и хорошо борется, а Броя нуждается в свободном пространстве», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

За «Рубин» Мирлинд Даку в сезоне-2023/2024 сыграл 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. В матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2, Даку остался в запасе.

Контракт форварда с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 3 млн.

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