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«Атлетико Минейро» согласовал трансфер защитника «Краснодара» Алонсо — Лукас Бретас

«Атлетико Минейро» согласовал трансфер защитника «Краснодара» Алонсо — Лукас Бретас
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Центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в скором времени станет игроком «Атлетико Минейро». Об этом информирует журналист Лукас Бретас в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, бразильский клуб согласовал его переход и в ближайшие дни должен объявить о подписании Алонсо. «Атлетико Минейро» заплатит за него «Краснодару» 6 млн бразильских реалов, что эквивалентно € 1,1 млн.

Напомним, 31-летний Хуниор Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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