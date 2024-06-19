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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Шотландия — Швейцария: Эмболо забил на 82-й минуте, но гол гостей снова отменили

Шотландия — Швейцария: Эмболо забил на 82-й минуте, но гол гостей снова отменили
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В эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. В качестве главного арбитра встречи выступает словак Иван Кружляк. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо, но гол снова был отменён из-за офсайда.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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