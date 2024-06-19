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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шотландия — Швейцария: результат матча 19 июня 2024, счёт 1:1, Евро-2024

Сборная Швейцарии не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2024
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Закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались сборные Шотландии и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил словак Иван Кружляк. Матч закончился со счётом 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

На 13-й минуте защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар шотландского полузащитника Скотта Мактоминея.

На 26-й минуте счёт сравнял швейцарский полузащитник Шердан Шакири: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку. Швейцарцы вышли вперёд благодаря нападающему Дану Ндою, однако его забитый мяч был отменён из-за офсайда.

На 82-й минуте забил нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо, но гол снова был отменён из-за офсайда.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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