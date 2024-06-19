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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Арбитры дважды отменили голы сборной Швейцарии в матче Евро-2024 с Шотландией

Арбитры дважды отменили голы сборной Швейцарии в матче Евро-2024 с Шотландией
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Бригада арбитров во главе со словаком Иваном Кружляком дважды отменила голы сборной Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Шотландией (1:1). Сначала не был засчитан гол нападающего Дана Ндоя на 33-й минуте игры, а затем забитый мяч форварда Брила Эмболо на 82-й минуте. В обоих случаях боковые арбитры сразу зафиксировали положение «вне игры», после чего их решения были подтверждены системой VAR.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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