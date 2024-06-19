Арбитры дважды отменили голы сборной Швейцарии в матче Евро-2024 с Шотландией

Бригада арбитров во главе со словаком Иваном Кружляком дважды отменила голы сборной Швейцарии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Шотландией (1:1). Сначала не был засчитан гол нападающего Дана Ндоя на 33-й минуте игры, а затем забитый мяч форварда Брила Эмболо на 82-й минуте. В обоих случаях боковые арбитры сразу зафиксировали положение «вне игры», после чего их решения были подтверждены системой VAR.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).