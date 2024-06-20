Саутгейт высказался о роли Беллингема в сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о роли полузащитника Джуда Беллингема в возможном успехе команды на чемпионате Европы в Германии.

«На протяжении многих лет у нас были хорошие игроки, и они есть у нас сейчас. Успех команды не будет зависеть от Джуда. Не всё может лежать на его плечах, каждый должен внести свой вклад», — приводит слова Саутгейта интернет-издание Football Espana.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальные команды Дании и Англии на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Сербии и Словении. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Англия обыграла Сербию со счётом 1:0, а Дания сыграла вничью со Словенией (1:1). Сборная Англии — финалист предыдущего Евро-2020.