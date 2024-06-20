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Саутгейт высказался о роли Беллингема в сборной Англии на Евро-2024

Саутгейт высказался о роли Беллингема в сборной Англии на Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о роли полузащитника Джуда Беллингема в возможном успехе команды на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На протяжении многих лет у нас были хорошие игроки, и они есть у нас сейчас. Успех команды не будет зависеть от Джуда. Не всё может лежать на его плечах, каждый должен внести свой вклад», — приводит слова Саутгейта интернет-издание Football Espana.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальные команды Дании и Англии на Евро-2024 выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Сербии и Словении. В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Англия обыграла Сербию со счётом 1:0, а Дания сыграла вничью со Словенией (1:1). Сборная Англии — финалист предыдущего Евро-2020.

Календарь Евро-2024
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