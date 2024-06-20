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Билялетдинов: мастерство Глушакова никуда не делось, с мотивацией всё в порядке

Билялетдинов: мастерство Глушакова никуда не делось, с мотивацией всё в порядке
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Бывший полузащитник «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе хавбека Дениса Глушакова в «Химки».

«Да, я играл с Глушаковым в Беларуси, но тогда это был развлекательный матч. Видел Дениса еще в Абу-Даби, когда приезжал на сбор с «Ростовом», но тогда он не подписал контракт. У Глушакова все в порядке с мотивацией, мастерство никуда не делось. Поможет ли он «Химкам»? Посмотрим, как он будет готов к сезону. Новый тренер «Химок» будет требовательным, к тому же он работал в России», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Глушаков станет игроком подмосковных «Химок». Отмечалось, что полузащитник подпишет с командой контракт сроком на один год. 37-летний Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Он присоединился к армянскому клубу в феврале этого года и покинул его в мае. За этот период Глушаков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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Источник: Денис Глушаков перейдёт в «Химки»
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