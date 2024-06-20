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Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Шотландией и Швейцарией

Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Шотландией и Швейцарией
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Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи признан лучшим игроком матча с Шотландией (1:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

«Он доминировал в воздухе, хорошо организовывал действия линии обороны сборной Швейцарии и владел мячом, а также был великолепен в построении атак и отдал четыре обостряющих паса», — говорится в заявлении УЕФА.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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