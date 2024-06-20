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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Шакири на Евро-2024 повторил достижение Роналду, Анри и Зидана

Шакири на Евро-2024 повторил достижение Роналду, Анри и Зидана
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Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири, забив гол в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Шотландией, вошёл в семёрку футболистов, забивших как минимум по пять мячей на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Футболист сборной Швейцарии составил компанию Мишелю Платини, Юргену Клинсману, Зинедину Зидану, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, тоже достигнувших такого минимума голов на крупных турнирах.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

Отметим, что также Шакири стал единственным среди европейцев, кто отличился на каждом крупном турнире среди сборных начиная с чемпионата мира в 2014 году. Напомним, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встретились сборные Шотландии и Швейцарии, завершился с ничейным счётом 1:1.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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