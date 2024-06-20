«ПСЖ» начал переговоры с «Лионом» о переходе Шерки — Романо

Нападающий французского «Лиона» Райан Шерки этим летом может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» уже направил официальное предложение «Лиону», в котором сообщил о намерении купить игрока за € 15 млн + бонусы. «Ткачи» отклонили предложение, ожидается продолжение переговоров в части улучшения цены возможной сделки.

Сообщается, что в переходе заинтересован лично главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Шерки провёл в нынешнем сезоне за «Лион» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, а также девятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.