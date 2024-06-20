Автогол Шера переписали на Мактоминея после окончания матча Шотландии и Швейцарии на Евро

На официальном сайте УЕФА автогол защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера был переписан на полузащитника национальной команды Шотландии Скотта Мактоминея.

На 13-й минуте швейцарец срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар шотландца. Таким образом, Мактоминей забил восемь голов за сборную с момента начала квалификации на Евро-2024.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).