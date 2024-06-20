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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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Автогол Шера переписали на Мактоминея после окончания матча Шотландии и Швейцарии на Евро

Автогол Шера переписали на Мактоминея после окончания матча Шотландии и Швейцарии на Евро
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На официальном сайте УЕФА автогол защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера был переписан на полузащитника национальной команды Шотландии Скотта Мактоминея.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 1
Швейцария
1:0 Мактоминей – 13'     1:1 Шакири – 26'    

На 13-й минуте швейцарец срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар шотландца. Таким образом, Мактоминей забил восемь голов за сборную с момента начала квалификации на Евро-2024.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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