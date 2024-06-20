Эндрю Робертсон оценил игру Шотландии на Евро-2024 после разгрома от Германии

Защитник и капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Швейцарией (1:1).

«Это выступление было гораздо больше похоже на нас. Мы действовали агрессивно, выходили вперёд и не могли начать матч лучше. У нас были свои шансы, но и у них тоже.

Мы очень довольны игрой, которую показали в этом матче. Мы примем ничью. Теперь все наши мысли о матче с Венгрией в воскресенье, потому что сейчас для нас это важная игра», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

На 13-й минуте защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать удар шотландского полузащитника Скотта Мактоминея. На 26-й минуте счёт сравнял швейцарский полузащитник Шердан Шакири: получив мяч на подступах к штрафной площади соперника, он красивым обводящим ударом поразил ворота, попав в девятку.

Автогол Шера переписали на шотландца Скотта Мактоминея после окончания матча.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).