Тренер Шотландии Кларк — о матче со Швейцарией на Евро: сегодня мы были полны решимости

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк высказался о матче со Швейцарией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мы не вышли на поле в первой игре. У нас хорошая команда, когда показываем свою игру. Вы должны отложить результат первого матча из-за того, что тот вечер выдался действительно неудачным. Сегодня мы были полны решимости атаковать, гоняться за мячом и играть в штрафной противника. Должен сказать, что это был матч с очень хорошей командой», — приводит слова Кларка интернет-издание BBC.

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией. В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а сборная Швейцарии обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).